Кармазин грозится не давать покоя ЦИК
Депутат прошлых созывов Юрий Кармазин, по судебным искам которого депутатов парламента лишают мандатов, заявляет, что Центризбирком в покое оставлять не собирается.
Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.
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"В Партии защитников Отечества более 70 тысяч человек. Они кругом, поэтому они собирают такие вещи как доказательства", - заявил он, демонстрируя сфальсифицированые избирательные бюллетени.
"Уверяю вас, что Центральную избирательную комиссию в покое не оставлю. Этот Карфаген будет разрушен. Там как раз все и варилось, и варится сегодня", - сказал Кармазин.
По его словам, ЦИК не имела права не устанавливать результаты выборов 5 "проблемных" округах.
"Все согласились с тем, что по 5 округам, которые назвали вдруг проблемными, невозможно установить результат. Такого нет в законе. Обязаны были установить результат", - подчеркнул экс-депутат.
"Я не остановлюсь на том, чтобы доказывать обществу, что ЦИК выполняет нехорошую миссию", - добавил он.
Как известно, по иску Кармазина ЦИК обязан лишить мандата "регионала" Игоря Маркова.
28 октября 2012 года состоялись выборы в Верховную Раду.
5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установление достоверных результатов голосования в мажоритарных округах №№94, 132, 194, 197, 223.