Кармазин грозится не давать покоя ЦИК

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

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"В Партии защитников Отечества более 70 тысяч человек. Они кругом, поэтому они собирают такие вещи как доказательства", - заявил он, демонстрируя сфальсифицированые избирательные бюллетени.

"Уверяю вас, что Центральную избирательную комиссию в покое не оставлю. Этот Карфаген будет разрушен. Там как раз все и варилось, и варится сегодня", - сказал Кармазин.

По его словам, ЦИК не имела права не устанавливать результаты выборов 5 "проблемных" округах.

"Все согласились с тем, что по 5 округам, которые назвали вдруг проблемными, невозможно установить результат. Такого нет в законе. Обязаны были установить результат", - подчеркнул экс-депутат.

"Я не остановлюсь на том, чтобы доказывать обществу, что ЦИК выполняет нехорошую миссию", - добавил он.

Как известно, по иску Кармазина ЦИК обязан лишить мандата "регионала" Игоря Маркова.

28 октября 2012 года состоялись выборы в Верховную Раду.

5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия признала невозможным установление достоверных результатов голосования в мажоритарных округах №№94, 132, 194, 197, 223.