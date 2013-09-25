Рыбак заблокировал карточку Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время брифинга сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

“Суд принял решение, окончательная инстанция, что Марков не является народным депутатом Украины”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что с 20 сентября Маркову не начисляется заработная плата, его карточка для голосования заблокирована, и его помощники будут уволены с должностей.

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В то же время Рыбак добавил, что у Маркова остается его удостоверение, по которому он может входить в помещение парламента, но голосовать уже не будет.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом, суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

20 сентября председатель ВР заявил, что выполнит решение суда относительно лишения депутатских полномочий Маркова.