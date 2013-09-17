Марков будет ходить в Верховную Раду, пока у него не отберут карточку

Лишенный по решению суда депутатский полномочий Игорь Марков заявил, что будет ходить в Верховную Раду Украины, пока у него не отберут карточку для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Марков заявил на брифинге в парламенте.

«Я буду ходить сюда, пока мне не заблокируют карточку», - сказал Марков и добавил, что ситуация вокруг него свидетельствует о том, что «у беспредела нет предела».

Отвечая на вопросы журналистов, состоялся ли у него разговор с лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым, который вчера заявлял, что хочет поговорить с Марковым, Марков сказал: «Никто со мной не связывался».

При этом он добавил: «Я очень благодарен Александру Сергеевичу (речь идет о Ефремове — УНИАН) за такую оперативную реакцию на судебные процессы, которые идут в отношении меня. Лучше поздно, чем никогда».

Марков подчеркнул, что разговоры о том, что фракция не даст «меня в обиду, если я обращусь, иными словами означает — упади на колени и покайся и тебе вернем мандат. Но со мной это не проходит».

Он отметил, что власть сегодня делает все для того, чтобы был подконтрольный парламент, поскольку «будет попытка уйти от прямых президентских выборов», «поскольку на сегодня у Виктора Януковича нет шансов даже пройти во второй тур президентских выборов».

Он подчеркнул, что это свидетельствует «о страхе режима».

При этом он еще раз сказал, что обратится письменно к председателю Европарламента по поводу того, что нарушается Конституция Украины, в частности, на своем примере.