Рыбак исполнит решение суда в отношении Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента.

Он напомнил, что согласно решению суду выборы в 133-м округе признаны недействительными. Как известно, в этом округе был избран депутатом Марков.

Рыбак напомнил, что решение суда вступило в силу, и “мы будем выполнять решение”.

При этом Рыбак не уточнил, идет ли речь о блокировании карточки для голосования Маркова.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездеятельности и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человек, в том числе экс-депутат Юрий Кармазин.