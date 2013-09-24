Германия не будет настаивать на освобождении Тимошенко для подписания Соглашения - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

Он напомнил, что министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании 10 декабря 2012 года выдвинули три важных условия для подписания соглашения.

“Это заключение – база для подписания соглашения. Одна из частей этого – реформирование юридической системы, и это касается и дела Тимошенко, что очень символично”, - сказал собеседник агентства.

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В то же время, отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Германия будет настаивать на освобождении Тимошенко как предпосылке к подписанию соглашения, дипломат предложил вспомнить заключение Совета ЕС.

“Я не думаю, что имя Тимошенко есть в условиях, выдвинутых Советом иностранных дел в прошлом году. Я не читал этой фамилии там”, - сказал он.

Вместе с тем председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок высказал в беседе с корреспондентом УНИАН убеждение в том, что Тимошенко должна быть освобождена еще до принятия решения о подписании Соглашения об ассоциации.

“Об этом мне говорили Президент Литвы Даля Грибаускайте, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в Ялте. Ничего не изменилось с субботы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и реформ в судебной сфере.