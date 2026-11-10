Путин отправил на мирные переговоры в Абу-Даби троих уроженцев Украины: кто они

В составе российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби находятся трое уроженцев современной Украины. Речь идет о помощнике Владимира Путина Владимире Мединском, генерал-лейтенанте военной разведки Александре Зорине и генерале ФСБ Дмитрии Минаеве. Все они сделали карьеру в российских государственных или силовых структурах, сообщает "Главком".
Переговоры запланированы на 10–11 ноября 2026 года, а российскую делегацию из 11 человек возглавляет Владимир Мединский.
Владимир Мединский – Смила
Помощник Владимира Путина Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в Смиле Черкасской области. Ранее он занимал должность министра культуры России, а сейчас представляет Кремль на переговорах с Украиной.
Мединский известен своими заявлениями об истории Украины и России, в которых он продвигает российские нарративы о якобы историческом единстве двух государств. Он также редактировал российские учебники по истории, в которых полномасштабное вторжение в Украину объясняется действиями Запада и расширением НАТО.
В мае 2025 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Александр Зорин – Харьков
Генерал-лейтенант Александр Зорин родился 11 августа 1968 года в Харькове. Он представляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ – российскую военную разведку.
Зорин принимал участие в российской военной операции в Сирии. В мае 2022 года его привлекли к переговорам о выходе украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Также он входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле в мае 2025 года.
Дмитрий Минаев – Луганская область
Третий уроженец Украины в российской делегации – генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев. Он родился на территории Луганской области, а впоследствии сделал карьеру в российских силовых структурах. В настоящее время Минаев возглавляет департамент контрразведывательных операций ФСБ.
В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал его организатором убийств украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала. По словам Грицака, Минаев также был причастен к подготовке покушения на еще одного украинского разведчика.
Эти обвинения озвучила украинская спецслужба.
Кто еще вошел в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
Помимо трёх уроженцев Украины, Россию представляют ещё восемь чиновников. Среди них – представители Министерства иностранных дел, ФСБ, Генерального штаба и администрации президента РФ.
В состав делегации вошли:
- Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел РФ;
- Сергей Рябков – заместитель министра иностранных дел РФ;
- Игорь Костюков – начальник Главного управления Генштаба РФ;
- Юрий Жигарловский – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;
- Алексей Комков – начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ;
- Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере;
- Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ;
- Олег Постников – директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в состав российской переговорной группы также вошли два высокопоставленных сотрудника ФСБ, связанных с деятельностью российских спецслужб против Украины. Один из них – Дмитрий Минаев – вошел в состав экспертной группы, другой – Алексей Комков – возглавил Пятую службу ФСБ.