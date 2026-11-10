Путин отправил на мирные переговоры в Абу-Даби троих уроженцев Украины: кто они

Все они сделали карьеру в России, а один из них фигурировал в обвинениях СБУ в связи с убийствами украинских разведчиков.

В составе российской делегации на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби находятся трое уроженцев современной Украины. Речь идет о помощнике Владимира Путина Владимире Мединском, генерал-лейтенанте военной разведки Александре Зорине и генерале ФСБ Дмитрии Минаеве. Все они сделали карьеру в российских государственных или силовых структурах, сообщает "Главком".

Переговоры запланированы на 10–11 ноября 2026 года, а российскую делегацию из 11 человек возглавляет Владимир Мединский.

Владимир Мединский – Смила

Помощник Владимира Путина Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в Смиле Черкасской области. Ранее он занимал должность министра культуры России, а сейчас представляет Кремль на переговорах с Украиной.

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Мединский известен своими заявлениями об истории Украины и России, в которых он продвигает российские нарративы о якобы историческом единстве двух государств. Он также редактировал российские учебники по истории, в которых полномасштабное вторжение в Украину объясняется действиями Запада и расширением НАТО.

В мае 2025 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Александр Зорин – Харьков

Генерал-лейтенант Александр Зорин родился 11 августа 1968 года в Харькове. Он представляет Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ – российскую военную разведку.

Зорин принимал участие в российской военной операции в Сирии. В мае 2022 года его привлекли к переговорам о выходе украинских военных из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Также он входил в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле в мае 2025 года.

Дмитрий Минаев – Луганская область

Третий уроженец Украины в российской делегации – генерал-лейтенант ФСБ Дмитрий Минаев. Он родился на территории Луганской области, а впоследствии сделал карьеру в российских силовых структурах. В настоящее время Минаев возглавляет департамент контрразведывательных операций ФСБ.

В апреле 2019 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал его организатором убийств украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала. По словам Грицака, Минаев также был причастен к подготовке покушения на еще одного украинского разведчика.

Эти обвинения озвучила украинская спецслужба.

Кто еще вошел в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Помимо трёх уроженцев Украины, Россию представляют ещё восемь чиновников. Среди них – представители Министерства иностранных дел, ФСБ, Генерального штаба и администрации президента РФ.

В состав делегации вошли:

Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел РФ;

Сергей Рябков – заместитель министра иностранных дел РФ;

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генштаба РФ;

Юрий Жигарловский – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба;

Алексей Комков – начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ;

Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере;

Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ;

Олег Постников – директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в состав российской переговорной группы также вошли два высокопоставленных сотрудника ФСБ, связанных с деятельностью российских спецслужб против Украины. Один из них – Дмитрий Минаев – вошел в состав экспертной группы, другой – Алексей Комков – возглавил Пятую службу ФСБ.

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