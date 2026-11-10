Рада поддержала присоединение к единой зоне платежей в евро: что изменится для украинцев

Главным нововведением является создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area, SEPA). За принятие законопроекта № 14327-д в первом чтении проголосовали 249 народных депутатов.

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между странами-участницами быстро, без лишних комиссий и по единым правилам. При этом обязательным условием присоединения к SEPA является приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза.

"Присоединение к SEPA позволит украинским банкам, предприятиям и гражданам осуществлять переводы в евро быстро, безопасно и по значительно более низкой стоимости, чем сейчас, что напрямую повлияет на развитие внешней торговли, движения капитала, инвестиций и финансовой инклюзии", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Главное нововведение документа – создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Речь идет о единой базе, в которой будет фиксироваться факт открытия и закрытия счетов, электронных кошельков и договоров на пользование банковскими сейфами, а также базовые данные их владельцев.

Информацию в реестр будут передавать Национальный банк, банки, небанковские финансовые учреждения, платежные сервисы и эмитенты электронных денег. В то же время в базе не будет данных о движении средств, остатках на счетах или содержимом сейфов – то есть фактически речь идет не о контроле расходов, а об учете того, где именно у граждан открыты счета или арендованы сейфы.

Администрировать реестр должен центральный орган исполнительной власти, отвечающий за финансовую политику (Минфин), а доступ к нему получат только определенные госорганы в рамках процедур финансового мониторинга. В законопроекте также отмечается, что нововведение не предусматривает никаких ограничений или задержек при проведении финансовых операций для физических лиц.

"Доступ к этим реестрам будут иметь не все правоохранительные органы. Наш комитет постановил, что прямой беспрепятственный доступ будут иметь Бюро экономической безопасности, АРМА, а также НАЗК. Это минимальные требования европейских директив", – сказала во время выступления в Раде заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Среди прочего, законопроект предусматривает создание отдельного реестра конечных бенефициаров трастов, расширение круга субъектов финансового мониторинга и ужесточение ответственности за предоставление недостоверных данных о владельцах бизнеса.

Принятие закона является одним из ключевых требований европейских партнеров. Следует отметить, что законопроект был зарегистрирован в парламенте и рассматривался профильным комитетом еще в апреле, однако рассмотреть его нрадепы смогли только сейчас.

Единая зона платежей в евро (SEPA, Single Euro Payments Area) – инициатива Европейского Союза по интеграции платежей для упрощения банковских переводов в евро.

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

В декабре 2025 года правительство одобрило пакет законопроектов, открывающих путь для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В Минфине сообщали, что документ предусматривает создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет содержать только IBAN, ФИО владельца и название банка. Остатки средств, движения по счетам, содержимое сейфов или дата открытия/закрытия не включаются.

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