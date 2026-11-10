В Закарпатье появился романтический туристический маршрут к 'Замку любви' (фото)

Именно здесь легендарная Илона Зрини тайно встречалась со своим будущим вторым мужем Имре Текели.

В поселке Чинадиево в Закарпатской области запустили новый "романтический" туристический маршрут, посвященный одному из местных знаменитых замков.

Как сообщается в публикации Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook, экскурсия сосредоточена вокруг замка Сент-Миклош и посвящена легендарной предводительнице венгерского освободительного движения в 1685-1703 годах Илоне Зрини, которая много лет прожила в Закарпатье.

"Мы учились смотреть на родной край глазами путешественника, находить особенное в привычном, открывать новые смыслы в знакомых местах. И самое главное – поняли, что даже одна история, если рассказать ее с душой, способна пробудить желание приехать, увидеть и почувствовать все своими глазами", – рассказали в Чинадиевском поселковом совете.

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В ОГА напоминают, что Сент-Миклош, построенный в XV веке, называют "Замком любви". Именно здесь тайно встречались вдова князя Трансильвании Ференца I Ракоци – Илона Зрини – с младшим на 14 лет графом Имре Текели. Впоследствии пара поженилась и прожила вместе более 20 лет, до самой смерти Илоны.

Илона Зрини вошла в историю благодаря невероятной силе духа, отваге и несгибаемости, ведь вместе с 2-тысячным гарнизоном три года держала осаду Мукачевского замка.

В дальнейшем в Чинадиевской общине обещают развивать этот маршрут.

Туризм в Закарпатье – свежие новости

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Закарпатье создали увлекательное виртуальное путешествие по национальному парку "Зачарованный край". Проект дает возможность полюбоваться живописными пейзажами тем, у кого нет такой возможности физически.

Кроме того, в области запустили карту приютов для туристов, где отмечены десятки домиков в разных районах.

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