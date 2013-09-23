В Европарламенте оценят подготовку Украины к подписанию соглашения с ЕС

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, депутаты, в частности, планируют провести с президентом Венецианской комиссии Джанни Букикио дискуссию относительно оценки Комиссией законодательства, одобренного Верховной Радой Украины.

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Кроме того, евродепутаты планируют провести дискуссию с представителем Службы внешних действий ЕС Дэвидом О’Салливаном относительно временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной.

Обе дискуссии состоятся в закрытом режиме.