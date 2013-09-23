В Европарламенте оценят подготовку Украины к подписанию соглашения с ЕС
11:38, 23 сентября 2013Политика
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Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента на своем заседании 24 сентября планирует начать оценку подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
Комитет Европарламента оценит подготовку Украины к ассоциации
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, депутаты, в частности, планируют провести с президентом Венецианской комиссии Джанни Букикио дискуссию относительно оценки Комиссией законодательства, одобренного Верховной Радой Украины.
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Кроме того, евродепутаты планируют провести дискуссию с представителем Службы внешних действий ЕС Дэвидом О’Салливаном относительно временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной.
Обе дискуссии состоятся в закрытом режиме.
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