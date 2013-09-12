В Европарламенте подчеркивают важность выбора для стран ”Восточного партнерства”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они говорили сегодня во время обсуждения на сессии в Страсбурге вопрос о давлении России на страны ”Восточного партнерства”.

”Выбор - является базовым правом в демократии. Люди в Украине, в Молдове, в Грузии - они выбрали и присоединились к нашему ”Восточному партнерству”. Они активно работают над реформами, над выполнением условий... В Вильнюсе этот процесс должен быть в определенной степени финализирован», - отметил в своем выступлении вице-президент группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Либор Ручок (Чехия).

В свою очередь представитель группы народных партий Эльмар Брок (Германия) отметил, что сегодня сложилась очень сложная ситуация, по которой на страны ”Восточного партнерства” оказывается определенное давление, по его словам, есть недопустимым.

”Неприемлемо, когда такая страны, как Россия, использует, например фактор ценообразования на энергоносители с целью повлиять, тоесть заблокировать свободный выбор страны”, - подчеркнул депутат.

Депутат от группы либеральных партий Кристина Оюланд (Эстония) в своей речи обратил внимание на тот факт, что приближение стран ”Восточного партнерства”, кажется, является нежелательным для России, которая ввела торговые санкции против Украины, запрет на импорт вина из Молдовы и предложила гарантии безопасности для Армении.

”Мы должны стоять вместе против кремлевского давления и провокаций. Мы должны поддержать и защитить наших партнеров, мы должны открыть рынок для молдавского вина”, - выразила мнение представитель либералов.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле в своей заключительной речи отметил, что соглашения об ассоциации и глубокие и всесторонние зоны свободной торговли со странами ”Восточного партнерства” - это инструменты для осуществления преобразований в этих странах, которые предлагают более стратегическое сотрудничество на основе европейских ценностей.

Он также высказал мнение о том, что ЕС должен активнее сотрудничать с партнерами в Москве с тем, чтобы донести до них окончательно позицию относительно того, что соглашения об ассоциации со странами ”Восточного партнерства” не направлены против Москвы.

”Мы первые, кто заинтересован в традиционных связях и сотрудничестве наших партнеров с Россией”, - подчеркнул С.Фюле.

Вместе с тем, комиссар отметил, что в то время, когда было начато ”Восточное партнерство” в 2009 году, идеи Евразийского союза еще не существовало.

”Это российское решение построить Таможенный союз и Евразийский союз, которое создало ситуацию, в которой наши партнеры оказались в ситуации выбора”, - отметил С.Фюле.