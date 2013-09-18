Клюев надеется, что ЕП согласится на временное применение Соглашения об ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Клюев сказал сегодня на встрече с депутатами Европарламента сегодня во время рабочего визита в Брюссель.

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В рамках визита Клюев провел встречи с Президентом ЕП Мартином Шульцем, членами делегации Европейского парламента по связям с Украиной во главе с Павлом Ковалем, депутатами Европарламента от политической группы «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», а также председателем этой политической группы Ханнесом Свободой.

С приближением Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» ключевое внимание во время визита было уделено обсуждению прогресса Украины в исполнении критериев подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Проинформировав о текущих результатах реформ, секретарь СНБО сообщил о дальнейших шагах украинской стороны, в частности, в сферах реформирования системы правосудия, совершенствования избирательного законодательства и борьбы с коррупцией.

Представители Европарламента приветствовали прогресс в реформаторских усилиях украинской власти с целью приближения к европейским стандартам. По этому поводу отмечалось, что единство украинской власти и оппозиции относительно европейской повестки дня является ключевым аргументом Украины в контексте выполнения критериев подписания Соглашения об ассоциации.

Клюев выразил надежду на оперативную дачу Европейским парламентом согласия на временное применение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, после его подписания.