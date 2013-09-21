Кучма похвалил власть и оппозицию за единство в вопросе евроинтеграции

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

"Я надеюсь на нашу интеграцию в Европейский Cоюз. Если Европа и мир увидят, что с Украиной, действительно, можно иметь дело, что Украина политически и экономически стабильная страна, то придут к нам с инвестициями, причем, в высокотехнологические отрасли (а то все хотят прийти на землю, чтобы сегодня посеял, завтра собрал урожай и получил прибыль), придут в отрасли, которые требуют больших финансовых вливаний и в которых получать настоящую прибыль удастся не сразу", - отметил он.

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Кроме того, по его мнению, украинцам уже давно следует строить Европу в Украине самостоятельно, не надеясь на помощь извне.

"Украинцам следует строить Европу в Украине. А не идти с протянутой рукой и просить: примите нас, потому что у вас высокие технологии, ресурсы, демократические ценности…Это все нужно делать в Украине. Чтобы у европейцев было желание сказать: приходите к нам, вы нам нужны, и не только с точки зрения нового рынка для Европы", - пояснил Леонид Кучма.

Экс-президент уверен, что действующей власти, прежде всего, правительству, следует лучше объяснять украинцам, какие конкретно выгоды дает Украине подписание соглашения об ассоциации с ЕС и договора о Зоне свободной торговли с ЕС, а также какие преимущества для Украины дают Таможенный союз и ЕврАзЭс.

Кроме того, по его словам, необходима консолидация власти и оппозиции.

"Чтобы в будущем не было таких разговоров: вот сегодняшняя власть приняла такое решение, а мы бы на их месте поступили не так. Сегодня очень хорошо, что оппозиция и власть придерживаются одного мнения о том, что соглашение в Вильнюсе нужно подписывать", - резюмировал Кучма.