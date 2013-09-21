Хиллари Клинтон: Европа будет рада "прекрасному шоколаду" из Украины

Об этом она сказала, выступая на мероприятии по случаю "Ялтинской европейской стратегии", организованном Фондом Виктора Пинчука, пишет Украинская правда.

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"Мы не имеем голоса в Евросоюзе, но мы надеемся и приветствуем интеграцию Украины в ЕС", - заявила она.

"Близкие отношения с Евросоюзом - это лучше для Украины, ЕС и всего мира", - добавила Клинтон.

Она выразила удовлетворение тем, что правительство одобрило текст соглашения об ассоциации.

"Политические лидеры, представляющие различные регионы, разные силы, идут вместе под руководством президента для достижения этой цели", - сказала бывшая госсекретарь.

Она отметила, что украинская продукция, включая "замечательный шоколад", может быть экспортирована в любые страны мира.

Эта реплика сорвала аплодисменты в зале, а присутствующий владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко помахал Клинтон со своего места.

По словам Клинтон, "Украина на перекрестке принятия крупных решений: либо Украина достигнет евроинтеграции, либо пассивно потеряет шанс, либо другие силы смогут добиться для Украины другого будущего".

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в ноябре подписать соглашение об ассоциации с ЕС, частью документа является положение о создании зоны свободной торговли. Россия уже заявила, что будет вынуждена защищать свой рынок в случае создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое предусмотрено соглашением об ассоциации. Российские власти опасаются наплыва дешевых импортных товаров, что создаст проблемы для отечественных производителей.

При этом руководство РФ неоднократно заявляло, что Киев не сможет совмещать ассоциированное членство с ЕС с интеграцией в рамках Таможенного союза.