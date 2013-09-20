В истории Украины есть хорошие примеры взаимодействия и с РФ, и с ЕС - Клинтон

Об этом он сказал во время дискуссии «Завтрашний мир глазами творцов сегодняшнего дня» на 10-й ежегодной встрече YES «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха» в Ливадийском дворце в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинской европейской стратегии (YES).

«Я думаю, что вы можете прекрасно существовать с Россией и быть в ассоциации с Евросоюзом или быть членом Евросоюза. В вашей истории были хорошие примеры взаимодействия и с той, и с другой стороной», – сказал бывший американский лидер.

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Со своей стороны экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Украина – страна «поразительного потенциала: в экономике, географии, ориентирована на Европу в своем мышлении».

«Я надеюсь, вы можете свести все это воедино. Я согласен с президентом Клинтоном: мы будем с вами, и мы поможем вам на этом пути. Определенные проблемы придется преодолеть по пути к соглашению об ассоциации. Я бы хотел, чтобы оно было подписано и перед вами открылась дверь в будущее», – отметил экс-премьер Великобритании.