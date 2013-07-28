СМИ: На дело Тимошенко отреагировала ООН

Также комитет призвал власти приложить усилия для того, чтобы судьи в своей профессиональной деятельности руководствовались принципом беспристрастности, говорится в статье Chicago Tribune, о чем сообщает сайт ВО Батькивщина.

По теме: Квасьневский и Кокс собираются в Украину

"Комитет обратил особое внимание на дело Юлии Тимошенко, выразив обеспокоенность политически мотивированным преследованием бывшего премьер-министра", - говорится в отчете 18 независимых экспертов Комитета ООН по правам человека.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.