Яценюк ждет от Януковича решения по Тимошенко до 30 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам возле памятника Тарасу Шевченко сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, отвечая на вопрос, будет ли оппозиция требовать освобождения Тимошенко до Вильнюсского саммита.

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Он напомнил, что есть три базовых требования Евросоюза к Украине, и первый пункт - это прекращение политических преследований. “А именно - освобождение Юлии Тимошенко. Таково требование Европейского Союза, и желаем мы этого и не желаем, это решение должно быть принято”, - сказал Яценюк.

По его словам, первый шаг к освобождению Тимошенко и к решению вопроса политических преследований - это предоставление возможности Тимошенко получить медицинскую помощь за границей.

“Сроки остались очень сжатые, потому что миссия двух президентов - Кокса и Квасневского - должна отчитываться 30 сентября, а совет Европейского Союза будет заседать 21 октября. Другими словами - до конца сентября месяца мы ожидаем ответственного политического решения Президента Украины Виктора Януковича. Подпишет Украина Соглашение с Европейским Союзом или нет, в первую очередь, зависит от того, примет ли украинская власть и украинский Президент решение об исправлении преступной ошибки, которая была совершена по отношению к Юлии Тимошенко. И первый этап даст возможность ей получить медицинскую помощь за границей”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он добавил, что остальные 2 критерия - это вопрос правосудия и вопрос выборов. Так, отметил Яценюк, речь идет о необходимости принятия 11 законопроектов до 20 октября. В том числе, добавил он, это законопроекты, которые касаются избирательного законодательства, реформы органов прокуратуры и правосудия.