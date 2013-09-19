ЕС может компенсировать партнерам потери от торговых войн с Россией - Фюле

Об этом Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сказал в опубликованном сегодня интервью изданию КоммерсантЪ-Украина.

“Если наши партнеры оказываются объектом неоправданного давления какой-либо стороны, включая, конечно же, давление России, и если это связано с их стремлением подписать или парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС, Евросоюз должен найти возможность возместить их потери. Примером может служить Молдова: ЕС уже инициировал процедуру увеличения квот на импорт молдавского вина (чтобы возместить виноделам потери от закрытия российского рынка)”,- сказал Фюле.

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На вопрос, предусмотрены ли компенсаторы для Украины тоже, он ответил: “Насколько я понимаю, ситуация на украинско-российской границе улучшилась, и у вас уже нет тех проблем, что были в августе? Мы не принимаем мер, если они не связаны с текущей ситуаций. Тем не менее, августовские события подтолкнули нас к ряду решений. Мы начали уделять больше внимания так называемому временному применению СА. Мы хотим, чтобы как можно большая часть СА вступила в силу еще до завершения процедуры ратификации”.

По словам еврокомиссара, ЕС открыт к диалогу с РФ о причинах торгового противостояния.

“Мы по этому вопросу и используем различные площадки, в том числе саммит "большой двадцатки", чтобы обсудить это. Но мы не услышали от них каких-либо детальных объяснений причин происходящего, помимо того, что Россия "преследует собственные интересы"...”, - сказал Фюле.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь противостоять их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

Кроме того, в начале сентября российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

Позже, 11 сентября Россия запретила ввоз молдавского вина на свою территорию.