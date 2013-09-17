Юристы МАУ считают заявления "Свисспорт" спекулятивными

Об этом заявляют юристы, которые защищают интересы крупнейшей отечественной авиакомпании, сообщает ТСН.

"Однозначно расцениваем эти заявления как спекулятивные и как такие, которые направлены на оказание давления на украинские суды. По моему мнению, если бы такие действия осуществлялись в Швейцарии в отношении швейцарских судов, то за соответствующую информацию могли быть привлечены к ответственности, в том числе уголовной", - заявил юрист Александр Повар.

Напомним, "Свисспорт интернешнл", которая занималась в Борисполе обслуживанием пассажиров и самолетов на земле, пытается вернуться на перспективный украинский рынок после ухода и судится с МАУ за дочернюю компанию "Интеравиа".

Ранее сообщалось, что руководство МАУ назвало заявления представителей "Свисспорт" давлением на суд.