СБУ еще 8 дней будет заниматься системой «Рада»

Служба безопасности Украины не может на данный момент предоставить окончательные выводы относительно возможности вмешательства в работу электронной системы голосования «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании парламента заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО.

Он отметил, что согласно законодательству, СБУ не отвечает за эту сферу, подчеркнув, что это относится к компетенции Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Между тем, по словам Н.ГЕРАСИМЕНКО, есть еще 8 дней для выяснения этой ситуации, и тогда можно будет сделать окончательные выводы.

«Было ли вмешательство, или нет, я не могу сейчас ответить, пока специалисты не отработают систему «Рада», - сказал Н.ГЕРАСИМЕНКО.

Он отметил, что эти выводы должны сделать представители Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Он сообщил, что в СБУ на данное время официально поступило два обращения народных депутатов по поводу вмешательства в систему «Рада», а также поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно изучения ситуации.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ добавил, что согласно результатам проверки, «внешнего вмешательства в работу электронной системы «Рада» не обнаружено».

В то же время В.КУДРЯВЦЕВ сообщил, что по результатам проверки утвержден общий план действий относительно дальнейшей работы в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время голосования о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой к СБУ возбудить уголовное дело относительно препятствования депутатам в их волеизъявлении.

В свою очередь Президент 12 декабря попросил генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО и и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО предоставить ему лично и председателю Верховной Рады Украины информацию о результатах расследования в связи с обвинениями группы народных депутатов о постороннем вмешательстве в работу электронной системы «Рада» во время голосования по кандидатуре премьер-министра Украины 11 декабря.

Между тем пресс-центр СБУ 12 декабря сообщил, что специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ не обнаружила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования о назначении Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.