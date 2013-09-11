Суд в США закрыл дело по иску Тимошенко

Федеральный суд Нью-Йорка закрыл дело по иску экс-премьера Украины Юлии Тимошенко к ряду физических и юридических лиц из Украины и США, включая трейдера RosUkrEnergo (RUE) и его совладельца Дмитрия Фирташа.

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"Суд, отклонив претензии истца ко всем ответчикам, которые были уведомлены о подаче иска, будучи извещен о том, что оставшиеся ответчики не получили уведомлений, постановил закрыть данное дело... с правом вновь открыть данное дело в течение 60 дней", - говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении РАПСИ, сообщает РИА Новости.

Иск был подан в апреле 2011 года к RUE. Впоследствии список ответчиков пополнился - в нем оказались, в общей сложности, десять граждан Украины. В основном, это чиновники разного уровня, а также зарегистрированные в США компании и американские граждане, среди которых политтехнолог действующего президента Украины Пол Манафорт (Paul Manafort).

Тимошенко обвинила Фирташа в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. По ее утверждению, между трейдером и компанией "Нафтогаз Украины"в ходе разбирательства в Стокгольмском арбитраже, по итогам которого RUE были возвращены 12,1 миллиардов кубометров газа, имел место сговор. Американские компании использовались совладельцем RUE для отмывания денег, а также в схемах для сокрытия взяток, которые выплачивались украинским чиновникам, говорится в исковом заявлении.

RUE наряду с "американской"частью ответчиков, среди которых, помимо Манафорта, значится Брэд Заксон (Brad Zackson), фигурирующий в судебных документах как помощник Фирташа и, а также несколько компаний - CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings обратились в суд с ходатайством об отклонении иска в апреле 2012 года.

Они заявили, что иск не подлежит разбирательству в Нью-Йоркском суде, обратив внимание на политическую составляющую предъявленных претензий. Ходатайство было удовлетворено в марте этого года.