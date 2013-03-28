СМИ: Тимошенко не удается доказать свою правоту в суде против Фирташа

26 марта Окружной суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил ходатайство ряда американских компаний, выступивших соответчиками в иске Юлии Тимошенко в отношении компании RosUkrEnergo (RUE) и ее совладельца Дмитрия Фирташа о снятии с них обвинений.

"Суд постановил: доказательств истца (Юлии Тимошенко. - Ред.) в обвинении американских ответчиков недостаточно, чтобы подтвердить их причастность к заключению Тимошенко, а также к помощи и участию в схемах, предоставленных истцом",— сказано в постановлении суда, сообщает Коммерсант-Украина.

Из документа следует, что судья Элисон Натан вынесла соответствующее постановление на основании ходатайства "о снятии обвинений" от 27 апреля 2012 года, поданного американскими компаниями CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings (BAH), Vulcan Properties, а также физлицами — Полом Манафортом и Брэдом Заксоном. "Ходатайство о снятии обвинений удовлетворить",— указано в постановлении суда.

В одной из компаний, к которым предъявлялись претензии, заявили, что, по их мнению, "иск Тимошенко был необоснован, плохо подготовлен и не аргументирован". "Аргументы Тимошенко и ее юристов были настолько слабы и поверхностны, что по большому счету суд не должен был принимать это дело к рассмотрению,— поделился источник, пожелавший остаться неназванным.— По сути, решение суда означает, что иск был всего лишь ходом отчаяния, предпринятым с целью нагнетания давления на Украину со стороны международной общественности. Американские суды не играют в такие игры. Теперь, если экс-премьер снова попытается направлять иски в суды США, они не будут приняты на основе прецедентного права и решения Окружного суда".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Юлия Тимошенко подала иск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка в отношении компании RosUkrEnergo (RUE) и ее совладельца Дмитрия Фирташа. Экс-премьер потребовала признать факт сговора между трейдером и "Нафтогазом" в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в результате которого RUE были возвращены 12,1 млрд кубометров газа.

В иске Юлия Тимошенко утверждала, что RUE инвестировала "значительные суммы, полученные от трансакций газа", в компании США и Европы, в том числе и через "лабиринт подставных фирм, включая ответчиков BAH, CMZ, Dynamic и Vulcan".

"Юлия Тимошенко и другие бывшие чиновники подверглись политическим преследованиям и произвольным задержаниям действующей украинской властью, возглавляемой президентом Виктором Януковичем. Эти действия были организованы должностными лицами из администрации Януковича — их вдохновителем был Дмитрий Фирташ, украинский миллиардер, доверенное лицо Януковича",— говорится в иске.

По мнению экспертов, исключение американских компаний из иска Юлии Тимошенко может привести к закрытию дела. "Постановление суда способно ударить по юрисдикции дела, если нет других привязок. Скорее всего, ответчик подаст ходатайство о прекращении дела на основании того, что у американского суда нет юрисдикции. Если суд согласится с таким заявлением, дело будет прекращено",— полагает управляющий партнер адвокатской фирмы AstapovLawyers Андрей Астапов.

По мнению защитников Юлии Тимошенко, постановление суда не скажется на перспективах иска госпожи Тимошенко к RUE. "Суд высказал свои претензии относительно наших пояснений, касавшихся только американских компаний. Я еще не успел ознакомиться с их содержанием, но уже пообщался с нашими американскими юристами — в ближайшее время мы предоставим суду новые пояснения",— заявил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко.