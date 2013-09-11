МИД Швеции: В ЕС "работают с Украиной" и отказываются от ассоциации с Арменией
01:45, 11 сентября 2013Политика
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Шведский министр иностранных дел Карл Бильдт заявил, что на данный момент парафирование Соглашения об ассоциации с Арменией после ее дрейфа в сторону Таможенного союза находится "вне повестки дня" ЕС.
Фото: lifedon.com.ua
Он отметил, что к такому выводу пришел вместе с вице-премьером и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, с которым встретился 9 сентября, где обсуждали тему Восточного партнерства, пишет ТСН.
"Мы работаем с Украиной, Молдовой и Грузией", - написал Карл Бтльдт в Twitter.
Как сообщалось, 3 сентября президент Армении Серж Саргсян заявил о решении Армении вступить в Таможенный союз и участвовать в дальнейшем формировании Евразийского экономического союза.
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