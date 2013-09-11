МИД Швеции: В ЕС "работают с Украиной" и отказываются от ассоциации с Арменией

Он отметил, что к такому выводу пришел вместе с вице-премьером и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, с которым встретился 9 сентября, где обсуждали тему Восточного партнерства, пишет ТСН.

"Мы работаем с Украиной, Молдовой и Грузией", - написал Карл Бтльдт в Twitter.

Как сообщалось, 3 сентября президент Армении Серж Саргсян заявил о решении Армении вступить в Таможенный союз и участвовать в дальнейшем формировании Евразийского экономического союза.