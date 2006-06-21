В Туркменистане запретили работать в жару

09:30, 21 июня 2006
Политика
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Туркменбаши заботится о своих людях

В 45-градусную жару в Туркменистане будет прекращаться работа предприятий, учреждений и организаций. Постановление "О перерывах в работе или прекращении работы в жаркую погоду" подписал сегодня президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается жара до 50 градусов по Цельсию. Работа в таких условиях может негативно отразиться на здоровье людей", - заявил С.НИЯЗОВ на состоявшемся накануне заседании кабинета министров.

 

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