В Туркменистане запретили работать в жару
09:30, 21 июня 2006Политика
430 0
Туркменбаши заботится о своих людях
В 45-градусную жару в Туркменистане будет прекращаться работа предприятий, учреждений и организаций. Постановление "О перерывах в работе или прекращении работы в жаркую погоду" подписал сегодня президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
"На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается жара до 50 градусов по Цельсию. Работа в таких условиях может негативно отразиться на здоровье людей", - заявил С.НИЯЗОВ на состоявшемся накануне заседании кабинета министров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter