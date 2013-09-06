Amnesty International возмущена позицией Украины касательно секс-меньшинств

"Власть Украины не может выбирать , кто из граждан должен быть защищен от дискриминации, а кто - нет. Вместо этого, она должна уважать свои обязательства разработать правовую базу для борьбы с гомофобией, а ЕС, в свою очередь, потребовать выполнения этих обязательств", - сказала Татьяна Мазур, директор представительства Amnesty International Украина.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International, опубликованном на сайте организации.

Так, в четверг Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и несколько депутатов Верховной Рады сделали объявление о такой поездке в Брюссель, целью которой является убедить Европейскую комиссию освободить Украину от обязательств принять изменения в антидискриминационное законодательство.

"Это объявление Омбудсмена и других парламентариев противоречит заявлению украинской стороны на встрече по вопросам Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в июне, в ходе которой Украина подтвердила свое стремление разработать правовую базу для защиты меньшинств от дискриминации", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, распространенная социальная дискриминация в обществе и насилие, с которым сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди в Украине, указывают на критическую необходимость действенного антидискриминационного закона

"В этот критический момент для будущего Украины, политические лидеры должны показать силу характера и взять на себя действительно лидерскую роль в процессе изменений в общественных настроениях и продвижения универсальности прав человека", - сказала Мазур.

"Вместо этого, они уступают тем, кто пропагандирует ненависть, показывая, что они боятся стать на защиту сексуальных меньшинств", - добавила она.

Организация, в частности, обеспокоена тем, что флагманское учреждение по правам человека в Украине - парламентская Уполномоченный по правам человека - является центральной фигурой в попытке лишить сексуальные меньшинства защиты закона.