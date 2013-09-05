Комитет по правам человека отговорит ЕС от понятия «сексуальные меньшинства»

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил председатель комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат от «УДАРА» Валерий Пацкан, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, комитет обращался с такой просьбой, поскольку депутаты от Партии регионов, поддерживающие пророссийский вектор, спекулируют на этой норме.

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«В норме данного закона есть выражение «сексуальные меньшинства», и в законе четко указано именно о недопущении дискриминации сексуальных меньшинств при принятии на работу и увольнении. Однако, общей позиции по данному закону между оппозицией и большинством в парламенте нет», - отметил Пацкан.

По словам «ударовца», сегодня Комитет ВР по вопросам прав человека совместно с Омбудсменом и представителями других политических сил обратится к Европейскому Союзу с просьбой исключить в данном законе норму о сексуальных меньшинствах.

«В настоящее время украинское общество не готово к появлению в законе понятия «сексуальные меньшинства», хотя этой нормой о недопущении дискриминации никоим образом не будут популяризироваться однополые отношения. В законе не говорится ни о праве заключения браков, ни о праве на усыновление детей, а лишь о недопущении дискриминации по признаку сексуальных склонностей», - отметил председатель комитета.

По мнению Пацкана, полномочия по контролю над недопущением дискриминации сексуальных меньшинств до принятия закона нужно передать Омбудсмену.

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине № 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.

Законопроект вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

В феврале этого года министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что закон о противодействии дискриминации станет частью реформ в рамках выполнения первой фазы Плана по либерализации визового режима с ЕС.

14 мая председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, народный депутат от “УДАРа” Пацкан заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС без принятия закона о предупреждении и противодействии дискриминации в Украине не будет подписано.

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов неоднократно заявлял, что в парламенте нет достаточного количества голосов для принятия законопроекта о противодействии дискриминации, касающейся сексуальных меньшинств.