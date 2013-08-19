В Израиле оправдываются, что у них так никто не делает, как Мельник

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила заместитель министра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум, комментируя ситуацию с побегом экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника из-под домашнего ареста, который при этом снял электронные браслеты израильского производства.

По словам Киршенбаум, в Израиле электронные браслеты выдают тем людям, относительно которых отсутствуют любые опасения по поводу того, что они сбегут.

“Это те люди, которые понимают, что находятся под арестом, но вместо того, чтобы быть в тюрьмах, они отдают преимущество домашнему аресту. Эти люди в Израиле проходят ряд психологических проверок, которые подтверждают, что человек понимает, что если он нарушит условия получения электронного браслета и попадет в тюрьму, то останется там”, - сказала заместитель министра.

По ее убеждению, правильное использование электронных браслетов решает проблему.

По теме: Адвокат говорит, что Мельник границы не пересекал

По словам Киршенбаум, в Израиле около 1800 человек находятся под домашним арестом. “Это сокращает расходы государства на содержание таких заключенных, и люди у нас не убегают, поскольку заинтересованы сами быть под домашним арестом. У нас это очень положительно используется. Как это работает у вас, я не знаю”, - резюмировала заместитель министра внутренних дел Израиля.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения свободы в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста удержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заблаговременно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения свободы Мельника с домашнего ареста задержанием.

14 августа он был объявлен в международный розыск.