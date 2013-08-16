Адвокат говорит, что Мельник границы не пересекал

Экс-ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник не пересекал границу с Беларусью и сейчас лечится в Украине.

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Об этом TVI.ua сообщил адвокат подсудимого Руслан Мисюна.

”Петр Мельник находится в Украине. Он выходил со мной на связь. Это неправда, что мой клиент пересек границу с Беларусью. Должно быть видео-подтверждение этого, а я о таком ничего не слышал”, - сказал он.

Адвокат также отметил, что Мельник находится на лечении, поскольку у него все те же проблемы с сердечно-сосудистой системой.

О том, где именно находится экс-ректор, адвокат пообещал сообщить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, некоторые СМИ сообщили, что Мельник пересек украинско-белорусскую границу ночью 9 августа.

Затем появились сообщения со ссылкой на белорусских пограничников, что Мельник был задержан и передан украинской стороне.

Однако Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию отдельных СМИ о задержании в Беларуси и передаче Мельника украинской стороне. “Эта информация не отвечает действительности. Мы связывались с белорусскими коллегами и они ее опровергли”, - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен предварительно.

Однако стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

12 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайства следователя об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на задержание.

14 августа он был объявлен в международный розыск.