Прасолов говорит, что Украина не будет ограничивать импорт из России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов на брифинге.

«Мы не предполагаем ограничивать ввоз российских товаров, потому что мы хотим разобраться, почему возникли проблемы с нашими товарами (при ввозе в РФ)», - сказал Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.

6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

Проверку качества кондитерских изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.

Также об усилинеии таможенных требований сообщали и другие украинские производители. В частности, пренадлежащая бизнесмену Ренату Ахметову компания «Метинвест».