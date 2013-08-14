В российские автономера внедрят микрочипы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД, Минкомсвязи и Минпромторгу до 6 ноября 2013 года подготовить предложения по обязательному использованию в автомобильных номерах микрочипов с технологией радиочастотной идентификации /RFID/.
Внедрение таких чипов позволит ГИБДД считывать нужную информацию об автомобиле на расстоянии. За границей такие чипы применяются для оплаты проезда по автострадам и контроля пересечения границ, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на газету "Коммерсант".
В России RFID-метки производят несколько структур, среди которых группа компаний "Микрон" и группа "Ангстрем". "Ангстрем" несколько лет назад предлагал МВД проект по внедрению RFID-меток в автомобильные номера и водительские удостоверения, но ответа не получил. В "Микроне" считают, что для реализации инициативы потребуется установить ридеры и программное обеспечение на каждом посту ГИБДД, а также в дорожные камеры фотофиксации.
По данным Госавтоинспекции, всего в России зарегистрировано 50,5 млн транспортных средств: по оценкам "Микрона", в год выдается порядка 7-10 млн номеров.