Одесские гаишники нашли в багажнике автомобиля избитую девушку

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ главного управления МВД Украины в Одесской области, в Малиновском районе города, на перекрестке улиц 25-й Чапаевской Дивизии и Гайдара, сотрудники ГАИ заметили автомобиль Chevrolet Aveo, характер езды которого вызвал подозрение, и правоохранители попытались его остановить. Однако водитель иномарки на свисток и требование жезлом не отреагировал, а только увеличил скорость.

Инспекторы начали преследование на патрульном автомобиле, водитель продолжал двигаться на большой скорости, создавая аварийные ситуации. Нарушителя задержали в районе промтоварного рынка на 7 км Овидиопольской дороги.

Как пояснили в ГАИ, из багажника машины доносились женские крики, а 23-летний водитель вел себя неадекватно, потому на него надели наручники.

В багажнике правоохранители обнаружили девушку, пояснившую, что задержанный избил ее, после чего втолкнул в багажник.

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Обстоятельства инцидента выясняются.