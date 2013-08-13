Азаров думает, что нужен компромисс между произволом и целесообразностью

Премьер-министр Николай Азаров требует от контролирующих органов уменьшить количество проверок бизнеса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, об этом он заявил во вторник во время совещания, на котором рассматривался правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, подлежащих государственному надзору (контролю)».

«Нам необходимо найти разумный компромисс между произволом проверяющих органов и необходимостью проверять. Мы должны внедрить рискоориентрованный подход, то есть определить: где есть высокий риск – там и проверять; где риска нет, должны быть минимальные проверки», - сказал глава правительства.

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Он поставил задачу в течение недели внести в законопроект озвученные на сегодняшнем совещании предложения и передать ему на подпись, после чего документ будет направлен в парламент.