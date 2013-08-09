Азаров считает недопустимым побег Мельника

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Министр внутренних дел Виталий Захарченко доложил мне об этом инциденте. Я поручил ему принять все необходимые меры, которые предпринимают органы внутренних дел в подобных ситуациях. Считаю такое поведение Мельника недопустимым", - заявил Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Мельник, находившийся под домашним арестом, сбежал, избавившись от электронного браслета.

“Сигнал тревоги поступил на пульт контроля над лицами, находящимися под домашним арестом. Теперь на месте работает следственно-оперативная группа. Предприняты необходимые меры по розыску подозреваемого”, - говорится в сообщении МВД.

Министр внутренних дел Захарченко назначил служебное расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сегодня, 9 августа, утром следователь подал в суд ходатайство об изменении Мельнику меры пресечения свободы с домашнего ареста содержанием под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заранее.