Топ-менеджер Facebook продал акции соцсети на $90 млн

По данным CNN, Сандберг продает свои акции по заранее установленному плану, то есть она не может контролировать конкретное время продажи бумаг. Такой план является общепринятым для топ-менеджеров в США, чтобы их не могли обвинить в обогащении с использованием инсайдерской информации, сообщает РИА Новости.

Однако на сей раз ситуация оказалась более чем благоприятной - в последние две недели акции Facebook впервые с мая 2012 года поднялись выше цены первичного публичного размещения на Nasdaq. Причиной тому стал успешный финотчет и слухи о запуске видеорекламы на сайте. На закрытии торгов в понедельник они стоили $38,22.

Сандберг уже не впервые продает часть принадлежащих ей акций Facebook. В прошлом году она обналичила таким образом около $50 млн. Проданный на прошлой неделе пакет представлял лишь 5% от принадлежащих ей бумаг.

Как сообщал ранее Digit.ru, гендиректор Facebook Марк Цукерберг после реализации 30,2 млн акций соцсети в рамках IPO свои ценные бумаги больше не продавал. В начале сентября прошлого года Цукерберг заявил, что не планирует продавать свои акции Facebook как минимум год.