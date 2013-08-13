Пшонка думает, что прокуратуру спасет только комплексная реформа

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что только комплексная реформа прокуратуры путем принятия нового закона позволит выстроить ту модель прокуратуры, которая отвечает современному этапу развития нашего государства.

Об этом он заявил на совещании по вопросам реформирования органов прокуратуры с участием прокуроров областного уровня, их заместителей, руководителей структурных подразделений областных прокуратур и Генпрокуратуры 12 августа, сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Пшонка, в частности, отметил, что Украина взяла на себя обязательство перед Советом Европы относительно изменения роли и функций прокуратуры еще в 1995 году.

«И за это время был осуществлен ряд мер по реформированию прокуратуры. В частности, в 2001 году во время «Малой судебной реформы» прокуратура была лишена полномочий самостоятельно санкционировать аресты и обыски, осуществлять надзор за законностью судебных решений, возбуждать дисциплинарные производства в отношении судей. В 2003 году прокуроров лишили права надзора за исполнительным производством. Начиная с 1 июля 2007 года, МВД передано следствие по преступлениям в отношении лица (15 статей). В прошлом году вместе с принятием нового УПК существенно сокращена категория дел, подследственных органам прокуратуры. Полномочия следователей прокуратуры по проведению досудебных расследований в отношении определенных субъектов и относительно военных преступлений оставлены максимум на пять лет», - напомнил генеральный прокурор.

Он также отметил, что в сентябре 2012 года изменениями в Закон Украины «О прокуратуре» существенно ограничены полномочия прокуроров в некриминальной сфере.

По словам генпрокурора, за все это время было подготовлено несколько проектов законов о прокуратуре, целью которых была комплексная реформа, однако ни один из них не был в целом одобрен Венецианской комиссией и не стал предметом рассмотрения Верховной Рады.

«Сейчас рабочей группой, образованной Президентом Украины, завершена подготовка проекта нового закона Украины «О прокуратуре». Этот документ уже направлен в Венецианскую комиссию. И после заключения комиссии проект закона должен рассмотреть парламент, который и расставит точки над «і» в этой продолжительной дискуссии», - сказал Пшонка.

Генеральный прокурор подчеркнул, что изменения, которые предлагаются проектом закона, - обоснованы требованиями сегодняшнего дня и являются необходимыми.

«Наступило время, когда органы исполнительной власти и государственного контроля должны взять на себя всю полноту ответственности за состояние исполнения законов на соответствующей территории или в отрасли», - сказал он.

По его словам, только комплексная реформа прокуратуры путем принятия нового закона позволит выстроить ту модель прокуратуры, которая отвечает современному этапу развития нашего государства.

«А проект Закона «О прокуратуре», подготовленный рабочей группой, в состоянии построить такую модель», - отметил Пшонка.

Как сообщал УНИАН, советник Президента Украины Андрей Портнов, который курирует разработку проекта закона «О прокуратуре» в Администрации Президента, 2 августа сообщил, что этот законопроект в полном объеме отменяет общий надзор.

Отвечая на вопрос, отменяется ли в законопроекте, который будет направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, норма об общем надзоре, поскольку действующий закон о прокуратуре Европа чаще всего критикует за наличие общего надзора, Портнов сказал: «Убрано все, что не связано с функциями прокуратуры в уголовном процессе или с представительством в суде».

По его словам, «не будет ни распоряжений, ни представлений, ни протестов прокурора». «Прокуроры лишаются той едва ли не безграничной власти, которая была у них до сих пор. Они не смогут, например, направить распоряжение строительной компании остановить строительство или требовать у торговой или производственной компании информацию о том, как они занимаются бизнесом. Предусмотрен полный отход прокуратуры из частного сектора. Прокурор лишается права требовать что-либо от частного лица или негосударственной компании вне уголовного процесса», - сообщил советник Президента.

При этом он отметил, что решение прокурора могло быть субъективным. «Теперь прокурор может лишь обратиться в суд и доказать необходимость отмены решения местного совета. Но если совет злоупотребил властью или нарушил закон так, что это подпадает под действие Уголовного кодекса, тогда прокурор, как и любой гражданин, может инициировать уголовное расследование. В этом случае прокурор будет осуществлять надзор над следственными действиями. И такую функцию прокуратуры, в отличие от общего надзора, никто в Европе не ставит под сомнение», - подчеркнул Портнов.

Вместе с тем он подчеркнул, что «в УПК для ряда категорий дел - когда в совершении преступления подозреваются сотрудники правоохранительных органов, судьи или чиновники 1-3 категории - установлена подследственность Государственного бюро расследований (ГБР)». «Но до принятия закона о ГБР, то есть временно, эту функцию исполняет прокуратура», - сказал Портнов и отметил: «Невозможно одновременно, синхронно провести три-четыре реформы».

Относительно функций прокуратуры, которые будут сокращены, Портнов напомнил, что в Конституции прописана такая функция прокуратуры как представительство в судах.

«Есть две его формы - представительство интересов гражданина и государства. Первую мы сужаем до представительства интересов несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных. Вы можете спросить, что делать малоимущим гражданам или другим, которые ранее обращались за защитой к прокурору. Я отвечу, что прокурор - хороший человек, но защита - это не его функция. А если у прокурора эта функция исчезла, государство должно предоставить ее в другом месте. Для этого предлагается распространить по всей стране систему бесплатной правовой помощи», - сказал Портнов.

По его словам, функция представления интересов государства в судах также сокращается. «Прокурор может обращаться в суд только в случае бездеятельности государственных или местных органов власти», - сказал Портнов.