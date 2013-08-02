Портнов: По новому законопроекту стать прокурором очень сложно

Законопроект "О прокуратуре" предусматривает введение высшей и региональной квалификационно-дисциплинарных комиссий и анонимного тестирования, и генеральный прокурор в системе доступа к профессии прокурора будет играть «церемониальную роль».

Об этом сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№129 от 2 августа 2013 г.) советник Президента Украины Андрей Портнов, который занимается разработкой данного закона в АП.

"До последнего момента одним из ключевых спорных вопросов (с органами прокуратуры - ред.) был доступ к профессии прокурора. В системе прокуратуры вводятся высшая и региональные квалификационно-дисциплинарные комиссии, подобные существующим в системах адвокатуры и судоустройства. Смысл в том, что по новому законопроекту стать прокурором очень сложно. Процедура долговременная, она включает в себя анонимное тестирование", - сообщил Портнов.

Он отметил, что результат такого нововведения можно оценить на примере конкурса в системе судоустройства, которое проводится при участии USAID. "До ее введения конкурс на звание судьи выигрывали, как правило, киевляне, или люди, близкие к элите, - столичной или региональной. Если же вы посмотрите на географию победителей недавних анонимных тестирований Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), то выясните, что судьями становятся помощники судей и секретари судебных заседаний из Львовской, Тернопольской, Сумской областей - люди, у которых, очевидно, нет никакой поддержки в ВККС. Но они пять-семь лет писали проекты решений для судей местных судов, ежедневно читали исковые заявления, готовились к процессу и накопили реальный опыт", - сказал советник Президента.

Кроме того, Портнов отметил, что Генпрокурор будет играть в системе доступа к профессии прокурора "такую же церемониальную роль, которую сегодня исполняет Президент в процедуре назначения судей". "Ведь Президент уже три года подписывает указы о назначении судьи исключительно в пределах представления ВККС и Высшего совета юстиции (ВСЮ)", - сказал он.