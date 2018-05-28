Что стоит за плачем “бедного” местного самоуправления

Профессиональному празднику самоуправляющегося истеблишмента посвящается

Сегодня, 7 декабря, Украина отмечает День местного самоуправления. Сценарий уже устоявшийся – утром с высоких и не очень трибун льются плачи о коматозном состоянии местных общин, а вечером (к тому же – пятница) в ресторанах будут накрыты пышные столы, за которыми соберется местный бомонд. Лишь единицы местных Советов в Украине рассчитаются за банкет по статье «представительские расходы». Большинство будет праздновать за счет владельцев кафе и ресторанов, которым от местной власти очень нужен режим максимального содействия или же просто невмешательства. И только в сельских советах председатель с секретарем и депутатами будут отмечать преимущественно по принципу «чем богаты, тем и рады».

Многостраничный диагноз, который ставят себе представители местной власти, от год от года не меняется.

Коротко его можно просуммировать таким образом. Во-первых, маловато денег. Во-вторых, проблема с разграничением полномочий между государством и собственно самоуправлением. Если же государство делегирует свои полномочия (образование, охрана здоров»я), то оно их не дофинансирует. А на собственные полномочия местных органов власти (инфраструктура, благоустройство, ЖКХ) государство вообще выделяет копейки. В-третьих, конфликты между представительскими органами местного самоуправления и местными государственными администрациями. И четвертый раздражитель местной власти – казначейство, которое петлей душит местные бюджеты.

Остановимся на бюджете... Автор, который четыре раза избирался в местные Советы и в настоящее время является депутатом одного из них, должен был бы по определению находиться по эту сторону баррикад, отстаивая позицию самоуправления. Однако непосредственное знакомство с ситуацией плюс экстраполяция личного опыта на общеукраинскую статистику укрепляет автора в убеждении: плач о горькой судьбе гонимого местного самоуправления в Украине в значительной мере является лоббистско-церемониальным.

Денег в изобилии не бывает никогда: ни у французских коммун, ни у польских уездов, ни в Василькове, ни в Хуторе-Михайловском. Исключением является разве что Майкл Блумберг (Нью-Йорк), Юрий Лужков (Москва) и Леонид Черновецкий (Киев). Опосредствованным свидетельством в пользу того, что денег у него – с горкой, является то, что его не избрали председателем Ассоциации городов Украины. Сытые не очень эффективно отстаивают интересы голодных.

Публичных денег есть ровно столько, сколько их отдает государству и самоуправлению экономика. Тот, кто следит за бюджетно-самоуправляющимися процессами в Украине, должен был бы заметить четкую зависимость. Когда каркас бюджетного крейсера ставят на минфиновский стапель, местное самоуправление устами своих лоббистов начинает настаивать, что в чертеж крайне необходимо внести изменения в интересах общин; подсказывает, что подкрутить, сдать на утиль, пустить в параллельное плавание и тому подобное. Когда же бюджетный мастодонт плюхается в конце концов в воду, самоуправление поднимает такой гвалт, что кажется, – таки наступил бюджетный апокалипсис. Денег не хватает, все остановится, бюджетники – без зарплаты, городские главы – без доплаты.

В январе шумиха слабеет, в феврале – стихает, с марта ее уже не слышно.

Разве вы этого не замечали? А все из-за того, что местная казна наполняется такими темпами, что местные (прежде всего – городские) советы не успевают собираться на сессии, чтобы вносить изменения в бюджеты. Взглянем на 2007 год и поднимем архивы бюджетного процесса. Лоббисты местного самоуправления изо всех сил обвиняли Минфин в том, что запланированные им 29 миллиардов доходов, из них – 18 миллиардов одного лишь налога на доходы граждан, – неподъемные, неисполнимы и местные бюджеты в этом году уж непременно впадут в хроническую кому.

Что имеем на 1 декабря этого года? (Местное самоуправление об этом молчит, предпочитая напоминать лишь об одних проблемах.) Доходы местных бюджетов (без 37 миллиардов трансфертов из госбюджета) составляли 51 миллиард гривен, что на 75 процентов выше контрольных цифр Минфина. Налога на доходы граждан поступило на 60 процентов больше, чем планировалось вначале, а земли местная власть продала в 2,6 раза больше, чем она примеривалась это сделать в январе (на полмиллиарда долларов, по состоянию на начало декабря, а до Нового года авральными темпами привлекут еще на пару сотен миллионов).

А карманные, так называемые целевые фонды местных советов? Из-за этого и не любят казначейство на местном уровне, поскольку казначеи в значительной мере останавливают бюджетные злоупотребления еще на этапе намерений. Да, казначейство имеет свои проблемы, как и каждая бюрократическая структура, переоценивает отведенную ему техническую роль, однако без этого государственного фильтра бюджетная вакханалия и безнаказанность на местном уровне уже угрожала бы целостности бюджетной системы. Однако критическая масса недовольства санитарно-эпидемиологической ролью казначейства таки преодолела ограничительную дамбу и нашла выход в пролоббированных поправках к закону о местном самоуправлении. Эти изменения возобновили производство в новой обертке любимых сластей местных князьков. Это уже не внебюджетные фонды, а целевые. Суть от изменения вывески не изменилась. Это сюда направляются «добровольные» взносы бизнеса на «социально-экономическое» развитие, и за счет этих фондов местное руководство может делать невесть что – от финансирования оплаты пребывания своих чад в высших учебных заведениях до оплаты поездок на Мадагаскар для обмена опытом относительно вымащивания тротуаров плиткой. Не удивительно, что эти целевые фонды растут как на дрожжах – от 332 миллионов гривен в 2003 году – до 1 миллиарда 200 миллионов в этом году по состоянию на 1 декабря.

Автор умышленно допустил некоторые преувеличения, чтобы расширить параметры однобокой дискуссии относительно степени свободы местного самоуправления. Я сознаю, что не совсем правильно высчитывать среднюю температуру по больнице и сводить вместе Бровары, которые купаются в инвестициях, с обнищалым шахтерским местечком. Но и одевать ежегодно к 7 декабря местное самоуправление в нищенские лохмотья, когда на казначейском счете лежат миллиардные средства местных бюджетов (и еще малость – в коммерческих банках под проценты), – это набило оскомину еще больше.

Станислав Голубенко, депутат местного Совета, Киевская обл.