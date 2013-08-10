Побег Мельника: Москаль заявляет, что МВД не закупало никаких браслетов

«Это просто смешно! Нет никаких браслетов! Это миф! Милиция заявляет, что браслет невредим. Как он сполз с руки? Что это за браслет? Может, китайский, детский или сувенирный? Министерство внутренних дел не закупало никаких браслетов. Этот браслет контрабандный, 100 процентов", - цитирует Москаля Радио Свобода.

"Кто-то передал, в "Борисполе" встретили, надели на Мельника, показали журналистам. Это сюжет для юмористического шоу", - отметил Москаль.

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По его мнению, именно некачественное контрабандное устройство и отсутствие в милиции специалистов, умеющих им пользоваться, стали причиной удачного побега Петра Мельника.

Однако следует отметить, что в январе Наші гроші со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщали, что Министерство внутренних дел Украины по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Бениш Джи Пи еС Украина» на поставку оборудования для системы электронного контроля. Речь шла о приобретении 856 электронных браслетов и такого же количества мобильных контрольных устройств.