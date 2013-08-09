СМИ: Участковый еще вчера знал, что Мельник снял браслет, но ждал утра (видео)

Милиционер по неизвестным причинам не поднял тревогу и самостоятельно не проверил экс-ректора Петра Мельника, который находился под домашним арестом.

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В МВД не подтвердили появившуюся в СМИ информацию, якобы использование электронных браслетов прекращается, пока не будет выяснено, как Петр Мельник смог снять устройство, сообщает ТСН.

Напомним, прокуратура подозревает, что милиция умышленно отпустила Мельника. Ведь при попытке снять или повредить браслет, он мгновенно посылает сигнал на диспетчерский пульт.

9 августа стало известно, что подозреваемый во взяточничестве экс-ректор Петр Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв с руки электронный браслет.

Как сообщалось ранее, Петр Мельник был задержан 27 июля во время получения взятки в размере 120 тыс. грн. 7 августа ему на руку одели спутниковый браслет слежения.