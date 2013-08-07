Посол Грузии не советует ездить на отдых в Абхазию и Южную Осетию

Посол Грузии в Украине Михаил Уклеба не рекомендует украинским туристам посещать территорию Абхазии и Южной Осетии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

«Пока территория оккупирована, я не рекомендую ни туристам, ни журналистам посещать эту территорию, потому что это будет недружественный шаг по отношению к моей суверенной стране», - сказал посол.

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В то же время, пресс-служба Государственного агентства Украины по туризму и курортам, со ссылкой на письмо Посольства Украины в Грузии, сообщает, что в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», в соответствии с которым иностранцы имеют право посещать Абхазию и Южную Осетию лишь с разрешения компетентных органов Грузии.

Побывав без получения разрешения в Сухуми и Цхинвале, а после приехав в Грузию, такие туристы попадают в сложное положение. Ведь их сразу задерживают правоохранительные органы. Дальнейшее их освобождение возможно лишь через суд, путем заключения процессуального соглашения и уплаты штрафа в размере около 2 тыс. дол. США.

В связи с этим туристов, которые намерены посетить Грузию, просят учитывать указанные особенности.

Справка УНИАН. В начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия удерживает территории Абхазии и Южной Осетии под своим контролем.

Большинство стран Европы и мира не признали независимость этих двух республик и настаивают на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру. Абхазию признала Вануату.

13 июня 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла вынесенный на голосование Грузией проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, посвященной проблеме беженцев и перемещенных лиц из этих стран.

Абхазия и Южная Осетия в резолюции называются частью Грузии.

За резолюцию проголосовали 62 страны, против - 16, в том числе Россия. Еще 84 государства воздержались.