Президент Южной Осетии: Мы никак не ощутили «позитивные» перемены в Грузии

Леонид Тибилов возглавил Южную Осетию в апреле 2012 года и в настоящее время располагает поддержкой не только российских политиков, но и собственных граждан. На выборах за него проголосовали 54% жителей республики – кстати, вопреки Кремлю, ставившему на другого кандидата – Дмитрия Медоева. Сам Тибилов, бывший глава госбезопасности Южной Осетии, считает, что его ключ к его политическому успеху – то обстоятельство, что главным приоритетом своей работы президент выбрал «укрепление государственности и объединение Северной и Южной Осетии».

Мы с вами беседуем накануне пятилетия грузино-осетинской войны. Стала ли для вас эта война неким рубиконом, разделяете ли вы историю Южной Осетии на «до» и «после»?

Свобода и независимость достались нам ценной огромных потерь, ценой жизней тысяч наших граждан. Южная Осетия никогда не стремилась к войне, она была нам навязана авантюрным режимом Саакашвили. Мы защищали свой народ, свою свободу, право жить на земле наших предков, следовать осетинским национальным традициям и говорить на родном языке.

Бесспорно, 2008 год стал для нашего народа знаковым и разделил историю Южной Осетии на «до» и «после». Впервые со времен распада Аланского государства (аланы — предки современных осетин, а распад их государственности произошел в 13 веке, — УНИАН), осетины восстановили свою государственность, получили международное признание независимости своей страны.

Благодаря Российской Федерации, которая спасла наш народ и признала независимость нашей республики, Южная Осетия с уверенностью смотрит в будущее. Люди стали привыкать к мирной жизни, не опасаясь за себя и жизни своих близких.

Южная Осетия стремилась к независимости задолго до обострения конфликта с Грузией в 2008 году?

В конце 80-х годов стал очевидным развал Советского союза. К власти в Грузии пришли грузинские националисты. Заявив о своем выходе из состава союзного государства и провозгласив лозунг «Грузия – для грузин», они развязали войну против Южной Осетии. В этих тяжелых условия официальный орган власти – Юго-Осетинский Совет Народных Депутатов – 20 сентября 1990 года принял решение о провозглашении Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. А уже затем, после полного развала Советского союза – 29 мая 1992 года, решением Верховного Совета Республики был принят Акт независимости Республики Южная Осетия.

Так что фундамент строительства своей государственности югоосетинский народ начал закладывать в смертельно опасных условиях, когда злодеяния грузинских националистов привели к геноциду осетин. Хочу особо подчеркнуть, что государственность Южной Осетии основывается на безупречной правовой основе, нами были соблюдены все международные правовое нормы. Поэтому Россия имела все основания для признания Республики Южная Осетия.

Что изменилось в республике за пять лет после войны?

Пять лет – немалый срок. За это время можно было восстановить разрушенное войной хозяйство. Но, надо помнить о том, что Южная Осетия была разрушена не за пять дней августовской войны 2008 года, она разрушалась на протяжении двух десятков лет в результате перманентных воин и агрессивной политики грузинского руководства. За эти годы была полностью разрушена некогда богатая социально-экономическая инфраструктура республики. А для того, чтобы все это восстановить, требуется время и большие усилия...

Стала ли война неким катализатором эффективных преобразований в Южной Осетии? Как за эти годы восстанавливалась республика и что еще предстоит сделать?

После августа 2008 года восстановление республики пошло не так, как должно было бы. Масштабы российской помощи были весьма внушительными, прежнее руководство не сумело эффективно ими распорядиться. В результате сегодня мы имеем то, что имеем – незавершенный восстановительный процесс и десятки уголовных дел коррупционной направленности.

Сегодня многое уже сделано, вы можете судить об этом, проехав по Цхинвалу. Столица и районы республики преображаются, постепенно стираются видимые свидетельства жутких бомбежек – восстанавливаются объекты социальной инфраструктуры, дома, детские сады, школы, медицинские учреждения, завершается работа по замене городских инженерных коммуникаций, благоустраиваются улицы Цхинвала, ведется строительство дорожной инфраструктуры по всей республике.

Результаты на лицо, но многое еще предстоит сделать. Нужно в кратчайшие сроки завершить восстановление разрушенного агрессором хозяйства и приступить к новому этапу – развитию социальной и экономической инфраструктуры страны.

В России неоднократно звучали мнения, что восстановление Южной Осетии и Абхазии после войн сопровождалось коррупцией со стороны местных чиновников. После смены руководства в Южной Осетии, когда вы возглавили республику, проводятся ли какие-то расследования в отношении чиновников из прошлой команды?

Одним из первых моих распоряжений в должности президента было распоряжение о проведении проверок использования средств финансовой помощи Российской Федерации, поступавших в Республику Южная Осетия в целях социально–экономического развития и осуществления бюджетных инвестиций. Согласно этому документу, Генеральная прокуратура совместно с Контрольно-счетной палатой республики должна была провести проверки в соответствующих государственных учреждениях и определить законность, обоснованность и эффективность использования финансовых средств поступавших в республику из России.

В результате кропотливой работы следственных органов на сегодняшний день возбужден не один десяток уголовных дел коррупционной направленности, из которых треть направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Фигурантами большинства этих уголовных дел являются лица, занимавшие в свое время весьма ответственные посты…

(В настоящее время Генпрокуратура Южной Осетии направила в Россию 21 уголовное дело о коррупции. А с марта 2013 года восемь фигурантов этих дел объявлены в международный розыск. В их числе, в частности, экс-министр здравоохранения Лариса Валиева, бывшие министры строительства Анатолий Мащелкин и Чермен Хугаев, а также бывший председатель Комитета госснабжения Марат Баскаев — УНИАН)

В основном, Южная Осетия — аграрная республика. Как развивается эта отрасль после войны? Каким образом вы привлекаете в Южную Осетию инвестиции?

Вы правы, у нас всегда были развиты традиции земледелия, но Южная Осетия является аграрно-промышленной республикой. На территории нашей страны ранее функционировало до 30 промышленных предприятий – это заводы «Элетровибромашина», «Эмальпровод», Цхинвальский Лесокомбинат, «Завод строительных изделий», Багиатский наливочный завод, Югоосетинское предприятие хлебобулочных изделий и другие. На днях при содействии нашего соотечественника, известного российского предпринимателя, президента компании «БТК Групп» Таймураза Болоева, начала выпускать свою продукцию Цхинвальская швейная фабрика. Мы будем и впредь поддерживать существующие предприятия, и создавать новые, с учетом внедрения инновационных технологий в промышленное развитие страны.

Что же касается аграрного сектора, то здесь среднесрочной задачей является обеспечение населения собственной сельскохозяйственной продукцией. В этой связи, министерством экономического развития республики разрабатывается ряд мероприятий по развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в частности, в сфере животноводства, рыбоводства, садоводства и овощеводства, а также брендированной продукции.

Делает ли руководство республики ставку на туризм, по примеру Абхазии?

Да, так как в нашей стране есть благоприятные условия для развития различных видов туризма: культурно-исторического и научного, экстремального и горнолыжного, альпинизма и спелеотуризма, есть замечательные возможности для любителей охоты и рыбалки.

Южная Осетия является одной из лучших здравниц на постсоветском пространстве. Все эти направления мы будем непременно развивать.

Как граждане республики относятся к тому факту, что даже через пять лет после конфликта Южную Осетию признали независимой очень мало стран?

Этот факт совершенно не мешает нам жить, работать, укреплять и развивать свои отношения с различными странами. На сегодня для нас важнее всего именно то обстоятельство, что независимость Республики Южная Осетия признана Российской Федерацией.

Россия является нашим главным стратегическим партнером и гарантом безопасности нашей страны. Кроме того, вслед за Россией независимость нашей республики признали ряд стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Уверен, что процесс международного признания нашего государства несет необратимый характер.

Почему, по вашему мнению, Южную Осетию не признал Евросоюз, ведь европейцы же признали Косово?

Потому что все западные страны, несмотря на свою декларируемую приверженность к демократическим традициям, являются на самом деле заложниками политики двойных стандартов.

То есть, можно говорить о том, что граждане Южной Осетии уже вообще не связывают свое будущее с Грузией?

Народ Южной Осетии уже более двадцати лет назад, своим волеизъявлением на референдуме 19 января 1992 года, определил свое будущее – жить в свободном независимом государстве – Республике Южная Осетия. Это решение является единственно верным и бесповоротным. Поэтому мы дальше будем двигаться в этом направлении – укреплять и развивать нашу государственность.

В Грузии сменилось руководство, которое, на сегодняшний день, более лояльно к России, нежели президент Михаил Саакашвили. Учитывая этот факт, возможно ли примирение Южной Осетии с Грузией и когда это может произойти?

Мы в Южной Осетии эти «позитивные» перемены в Грузии никак не ощутили. Политика нынешнего грузинского руководства по отношению к Южной Осетии, несмотря на более мягкую риторику, осталось прежней. Грузия, по-прежнему, наращивает военную мощь при активном попустительстве и содействии западных стран, активно укрепляя свои позиции вдоль наших границ.

А есть ли вообще перспективы сотрудничества Южной Осетии с Грузией?

Стратегическая цель Грузии – интеграция в НАТО и ЕС, а Южная Осетия видит свое будущее только в союзе с Россией. Мы неоднократно заявляли о своей готовности выстраивать с Грузией равноправные межгосударственные отношения – при условии, что она подпишет соответствующий юридически обязывающий документ о неприменении силы. Грузия так же должна признать факт геноцида осетинского народа, признать независимость Республики Южная Осетия и возместить нанесенный ущерб.

Вы недавно заявили, что не исключаете возможности объединения осетинского народа, проживающего в Южной и Северной Осетии. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы это случилось – ведь, по сути, нация распылена по всей территории Кавказа?..

Дело в том, что осетинский народ переживал нелегкие времена на протяжении всей своей многовековой истории... Оказавшись по обе стороны Кавказского хребта, он никогда не терял своей самобытности, стремления жить в едином государственном пространстве. Мы – единый народ, с единой историей и единой судьбой. Мы – одной крови, и этим все сказано.

Признание Южной Осетии Российской Федерацией практически устранило искусственные преграды для национального единства. Юг и север Осетии сегодня все больше превращаются в единое экономическое и культурное пространство, и с течением времени эти тенденции будут укрепляться. Я вижу свою задачу в том, чтобы всемерно этому способствовать.

Однако, в таком случае, готова ли Южная Осетия присоединиться к России, или намерена оставаться самостоятельным государством?

Сегодня Республика Южная Осетия является самостоятельным государством, укрепляет свою независимость и добивается международного признания в стратегическом партнерстве с Россией.

Татьяна Урбанская