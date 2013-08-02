Советник президента: Военные, экологические и транспортные прокуратуры расформируют
По проекту нового закона "О прокуратуре", в Украине будут ликвидированы 122 спецпрокуратуры - военные, экологические и транспортные.
Об этом сообщил в интервью изданию КоммерсантЪ-Украина советник президента Андрей Портнов, курирующий разработку закона в Администрации Президента.
Также, по словам советника, после принятия закона будут ликвидированы городские прокуратуры в областных центрах.
"Вводится унифицированная трехуровневая система прокуратуры — будут местные прокуратуры (аналог районных), региональные (аналог Крымской республиканской, областных, Киевской и Севастопольской городских прокуратур) и Генеральная прокуратура. Это означает, что городские прокуратуры в областных центрах также ликвидируются", - сказал Портнов.
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"Ясно, зачем это (городские прокуратуры в областных центрах - ред.) было нужно прокурорам — есть мнение, что "чем больше, тем лучше". Но теперь система будет унифицирована", - отметил советник.
Тем не менее, он отказался делать прогноз количества уволенных после реформы сотрудников прокуратуры.
"Считаю неэтичным делать такие прогнозы", - заявил Портнов и выразил надежду, что генпрокурор сумеет найти решение по передислокации сотрудников предназначенных к ликвидации ведомств.
Напомним, разработка и принятие нового закона "О прокуратуре" является одним из базовых требований для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.