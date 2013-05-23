Венецианская комиссия ждет от Украины проект закона о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

“Мы слышали, что в конце июня нам будет предоставлен проект”, - подчеркнул он.

Маркерт отметил, что в таком случае оценка законопроекта Венецианской комиссией может быть сделана до конца октября.

Секретарь Венецианской комиссии отметил, что комиссия неоднократно критиковала действующий в Украине закон о прокуратуре, деятельность которой построена все еще по советским принципам.

При этом Маркерт отметил, что на сегодняшний день есть понимание того, что определенное сопротивление изменениям оказывает сама прокуратура Украины.