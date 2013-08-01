Лутковская обещает посмотреть, куда выселяют больных из Лавры

22:54, 01 августа 2013
Политика
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Лутковская обещает выяснить ситуацию с отселением больных с территории Лавры.

Лутковская только сегодня получила обращение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что будет выяснять ситуацию вокруг выселения клиники Института Громашевского, где, среди прочего, оказывают помощь ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом, из помещения вблизи Киево-Печерской лавры. Об этом омбудсмен заявила в эфире Радио «Свобода».

«Я получила обращение по поводу этой ситуации только сегодня утром. Будем, конечно, выяснять, но исходя из того, что я слышу из цитаты, есть приказ Академии медицинских наук, который соответствующим образом выполняется. То есть, нужно просто посмотреть на этот приказ, посмотреть, каким образом будут устроены больные, которые нуждались в помощи именно этой клиники. Обеспечены ли их права и так далее, будем разбираться», - сказала Лутковская.

По словам омбудсмена, пациентов могут выселять в срочном порядке, «но их должны выселять куда-то». «Их же не выбрасывают просто на улицу. Если выписывают, то опять-таки, давайте будем говорить о том, что каждый врач, который принимает решение о выписке пациента, он понимает последствия своей деятельности. И, соответственно, он понимает, что в разе, если он абсолютно больного человека, действительно нуждающегося в медицинской помощи, которая может предоставляться только в условиях стационара, выписывает на улицу, то он практически совершает уголовное преступление. Соответственно, я думаю, что этого врачи не делают», – заметила омбудсмен.

По ее словам, нужно выяснять, куда конкретно перевозится оборудование, куда переселяют пациентов, каким образом решается их судьба. «И дальше уже будем принимать решение относительно того, вмешиваться нам в эту ситуацию или нет», – отметила Лутковская.

Радио «Свобода» отмечает, что 31 июля стало известно о том, что, несмотря на меморандум о невыселении клиники Института Громашевского, где, среди прочего, оказывают помощь ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом, из помещения вблизи Киево-Печерской лавры вывозят кровати и оборудование, а пациентов стационара выписывают. В Академии медицинских наук объясняют такие действия решением санстанции, что вроде бы находиться в здании на Лаврской опасно для здоровья. В самой клинике между тем замечают, что о состоянии здания «все знали уже давно», и ссылаются на приказ Академии медицинских наук, датированный 30 июля, и постановление правительства, которое отдало помещение, среди 75 других, Киево-Печерской лавре.

Как сообщал УНИАН, 19 июля с.г. настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что хочет выселить из Лавры структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. В интервью газете «Вести» в ответ на вопрос: «Как видите развитие Лавры в будущем, что собираетесь здесь отреставрировать, что хотите изменить?», настоятель сказал: «Хочу выселить структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. Я хочу, чтобы монастырь был монастырем. Что касается больницы, которая расположена здесь (речь идет об инфекционной больнице, в которой, в частности, находятся ВИЧ-инфицированные - Авт.), то я выразил свое мнение: ей здесь не место. Однако я никого из больных и врачей выгонять не собираюсь, им должны подыскать достойное помещение».

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