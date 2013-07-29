Запорожскую активистку отпустили из психбольницы, но теперь давят на дочь
Врачи Запорожской областной психиатрической больницы 26 июля отпустили домой на амбулаторное лечение запорожскую активистку Раису Радченко.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
В пресс-службе напомнили, что по решению Ленинского райсуда Запорожья 12 июля Радченко была направлена на принудительное психиатрическое освидетельствование. В тот же день Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по этому делу.
25 июля по требованию Лутковской с целью изучения психического состояния Радченко была создана специальная комиссия Министерства здравоохранения, в состав которой входят 8 врачей-психиатров из разных областей Украины под председательством директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Ирины Пинчук.
Уполномоченным Верховной Рады по правам человека открыто также производство по делу дочери Раисы Радченко – Дарьи, на которую работниками милиции были составлены два протокола об административных правонарушениях. В рамках производства представители Секретариата Уполномоченного присутствуют на судебных заседаниях по делу Дарьи Радченко.
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Дело Раисы Радченко находится на личном контроле омбудсмена.
Как сообщал УНИАН, запорожскую активистку Радченко задержали 11 июля в здании Ленинского районного суда города и по решению суда госпитализировали в психиатрическую больницу.
По словам дочери, это сделано в силу того, что мать, как член ряда общественных организаций, неоднократно критиковала действия милиции и собирала подписи за отставку мэра.
Сами работники милиции обвиняют Раису Радченко в постоянных скандалах с окружающими, которые якобы и написали жалобу на активистку.