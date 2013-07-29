Запорожскую активистку отпустили из психбольницы, но теперь давят на дочь

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В пресс-службе напомнили, что по решению Ленинского райсуда Запорожья 12 июля Радченко была направлена на принудительное психиатрическое освидетельствование. В тот же день Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по этому делу.

25 июля по требованию Лутковской с целью изучения психического состояния Радченко была создана специальная комиссия Министерства здравоохранения, в состав которой входят 8 врачей-психиатров из разных областей Украины под председательством директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Ирины Пинчук.

Уполномоченным Верховной Рады по правам человека открыто также производство по делу дочери Раисы Радченко – Дарьи, на которую работниками милиции были составлены два протокола об административных правонарушениях. В рамках производства представители Секретариата Уполномоченного присутствуют на судебных заседаниях по делу Дарьи Радченко.

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Дело Раисы Радченко находится на личном контроле омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, запорожскую активистку Радченко задержали 11 июля в здании Ленинского районного суда города и по решению суда госпитализировали в психиатрическую больницу.

По словам дочери, это сделано в силу того, что мать, как член ряда общественных организаций, неоднократно критиковала действия милиции и собирала подписи за отставку мэра.

Сами работники милиции обвиняют Раису Радченко в постоянных скандалах с окружающими, которые якобы и написали жалобу на активистку.