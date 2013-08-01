Янукович-младший сетует, что его именем захватывают «газеты-пароходы»

Сын президента жалуется, что его имя иногда используют для захвата активов.

"Наверно, не было такого месяца, когда мне не приписывали собственность каких-то “заводов-газет-пароходов”. И каждый раз одна и та же история: старые или новые собственники, обходя Закон, прикрываются моим именем", - написал нардеп в своем Facebook.

"Знаю, что в ближайшее время в СМИ по этому поводу запланированы публикации, поэтому прошу журналистов внимательнее перепроверять информацию", - заявил Янукович-младший.