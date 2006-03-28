Ющенко подгоняет Давыдовича и припугивает губернаторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность процессом подсчета голосов избирателей.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, глава государства направил соответствующую телеграмму председателю Центральной избирательной комиссии Ярославу ДАВЫДОВИЧУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, председателю СБУ Игорю ДРИЖЧАНОМУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, председателю Совета министров АРК Анатолию БУРДЮГОВУ, председателям Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, председателям Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Херсонской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черновицкой, Одесской и Харьковской ОГА. В этих областях есть заметное отставание с подсчетом голосов по сравнению с общеукраинскими показателями. «Это может расцениваться как сознательные действия в интересах отдельных политических сил», – говорится в телеграмме.

В.ЮЩЕНКО убежден, что подсчет голосов – чрезвычайно важный этап выборов, который должен проходить с четким соблюдением законодательства. «Требую безотлагательного реагирования и принятия в пределах своих полномочий исчерпывающих мер по обеспечению своевременного, в строгом соответствии с Законом, установления результатов выборов», – отметил он.

По мнению Президента, таким образом власть должна еще раз засвидетельствовать свою неизменную позицию – выборы были честные и демократические.