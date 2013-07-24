В «Батькивщине» не спешат принимать «блудного депутата» назад

Во фракции "Батькивщина" не спешат принимать обратно народного депутата-перебежца Олега Канивца. Об этом пишет издание Коммерсант-Украина.

Вчера народный депутат Олег Канивец (внефракционный) заявил о готовности вернуться во фракцию "Батькивщина". "После того, как Виктора Швеца (народный депутат, "Батькивщина") отстранили от кураторства во Львовской области, я готов вернуться во фракцию",— заявил народный депутат. Канивец победил на выборах в парламент по 126-му мажоритарному округу (Львовская область) при поддержке объединенной оппозиции "Батькивщина". В начале апреля он вышел из фракции вместе с тремя другими народными депутатами.

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Вчера члены президиума политсовета "Батькивщины" подтвердили информацию о смене кураторов во всех областях. "Все члены президиума (политсовета) были закреплены за определенными областями. Однако смена кураторов связана с изменениями в руководстве партии, а не с отдельными кадровыми решениями",— заявил народный депутат, член президиума политсовета "Батькивщины" Павел Петренко.

По словам члена президиума политсовета и куратора Львовской области Сергея Власенко, решение о возвращении господина Канивца во фракцию "Батькивщина" будет принимать ее руководство. "Если (в руководстве фракции) спросят мое мнение, то я считаю, что господин Канивец покинул фракцию по искусственным причинам и предал своих избирателей. Я бы не рекомендовал его брать обратно",— считает Власенко.