Нардеп-«тушка» решил вернуться во фракцию «Батькивщина»

Народный депутат Украины Олег Канивец готов вернуться во фракцию “Батькивщина”. Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил, что одно время вышел из фракции “Батькивщина” из-за личного конфликта с народным депутатом Украины из этой фракции Виктором Швецом, который был куратором Львовской области от партии. Канивец напомнил, что он баллотировался в избирательном округе №126 Львовской области. При этом он отметил: “Я сначала публичности этому конфликту не придавал. Я об этом говорил внутри фракции, с руководством фракции, обращался с просьбой, чтобы прекратилась травля, которая была во время выборов и после них, невзирая на то, что я вошел во фракцию “Батькивщина” и голосовал так, как фракция”. “К сожалению, меня тогда не услышали лидеры фракции, и я тогда по согласованию с лидером своей партии Анатолием Гриценко (речь идет о ВОО «Гражданская позиция» - УНИАН) написал заявление о выходе”, - добавил он. Канивец сказал, что тогда обращался к лидеру фракции “Батькивщина” Арсению Яценюку по поводу того, что “готов вернуться во фракцию, если из моего округа будет убран депутат Виктор Швец, и чтобы он не был куратором по Львовщине”. Он отметил, что тогда к нему не прислушались. “Но, поскольку недавно решением политсовета партии “Батькивщина” вместо Швеца куратором Львовской области избран Сергей Власенко, то я считаю, что конфликт личностный на этом уровне исчерпан, и я готов вернуться во фракцию “Батькивщина”. Я напишу заявление”, - сказал Канивец. При этом он добавил, что “сегодня нужно руководству фракции сказать мне, готовы ли они, чтобы я вернулся во фракцию, имеют ли ко мне предостережения”. Канивец считает, что предостережений относительно него не может быть, потому что ни одно его голосование не было в интересах Партии регионов.

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На уточняющий вопрос, говорил ли он с кем-то из руководства фракции “Батькивщина” относительно своего возвращения, Канивец ответил: “С руководством не говорил, я общался со своим лидером Анатолием Гриценко, и он сказал: “Давай это отложим до конца лета, поскольку сейчас не политический сезон, а в сентябре будет собираться фракция, и, без сомнения, мы этот вопрос на фракции рассмотрим”. Канивец отметил, что Гриценко ему сказал, что общался “с кем-то из руководителей – то ли это был Турчинов, то ли Яценюк”.

Как сообщал УНИАН 4 апреля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на заседании парламента, которое проходило в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосар вышли из состава фракции “Батькивщина”.

Тогда народный депутат Украины Канивец, который вышел из фракции “Батькивщина”, заявил, что ни при каких обстоятельствах не присоединится к парламентскому большинству, к властной команде.

В заявлении Канивца, размещенном на сайте Гриценко, говорилось: “Это было нелегкое решение. Но другого выбора руководство фракции – Арсений Яценюк и Александр Турчинов – мне не оставили. Я неоднократно пытался достучаться до партийных лидеров. Однако меня никто не хотел слышать! Впрочем, как и многих других моих коллег-депутатов».

Он отметил, что «на сегодняшний день я – внефракционный депутат, который и в дальнейшем будет отстаивать интересы избирателей своего округа. Могу сказать, что мое решение о выходе из фракции поддерживают почти все коллеги-депутаты от Львовщины».

Как заметил Канивец, «мои избиратели хорошо знают, что на протяжении всей избирательной кампании против меня в округе № 126 работал народный депутат, член депутатской фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Украины VI созыва Швец Виктор Дмитриевич. Его деятельность была полностью направлена на дискредитацию меня как кандидата в народные депутаты. Руководство фракции после выборов обещало обсудить этот вопрос. И я надеялся, что действиям Швеца будет дана надлежащая оценка. Неоднократно обращался с такими просьбами к руководству фракции. Однако выборы прошли, и все, к сожалению, забыли о своих обещаниях. Но даже больше – без всякого обсуждения на заседании фракции, словно бы «назло мне», Швец снова был закреплен одним из кураторов Львовской области».

По словам Канивца, «горько осознавать, что в одной команде руководство не слышит других ее членов. Одно дело, если бы после выборов Швец прекратил свою деструктивную деятельность в округе. Но другое, когда, чувствуя свою безнаказанность, и, возможно, даже чью-то высокую поддержку, с подачи Швеца в округе против меня продолжается грязная информационная кампания. При этом не гнушаются даже честью и достоинством моих детей».

«При таких обстоятельствах я больше не вижу целесообразности находиться во фракции, руководство которой, играя в свою игру-2015, игнорирует не только меня как народного депутата, но и мнение 43 000 избирателей. За 100 дней своей депутатской деятельности я провел больше 20 встреч с общинами сел. Люди спрашивают: «Почему к отступникам из “Батькивщины” руководство не принимает никаких мер? Почему Швец и дальше порочит «Батькивщину»?» Ответа от руководства фракции я не дождался. Мои политические убеждения остаются неизменными, я всегда стоял и буду стоять на позиции патриотизма и демократии».