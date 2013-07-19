Янукович дал Табачнику еще почти 7 миллионов на проведение ВНО

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно оплаты труда научно-педагогических и педагогических работников, привлеченных для проведения внешнего независимого оценивания)».

Текст закона размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 2 июля.

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Законом предусмотрено увеличение объема бюджетных назначений по общему фонду госбюджета на 2013 год Министерству образования и науки по бюджетной программе КПКВК 2201470 «Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями» в сумме 6804,9 тыс. грн, в том числе на оплату труда – 5051,9 тыс. грн.

В соответствии с законом, дополнительные расходы предусмотрено сбалансировать путем увеличения объема неналоговых поступлений по коду 24060300 «Другие поступления», на сумму 6804,9 тыс. грн.

В пояснительной записке отмечается, что согласно данным Государственной казначейской службы, за январь-апрель текущего года такие поступления составляли 148,3 млн грн, что на 45,4 млн грн, или на 44,2% больше запланированного объема на этот период.