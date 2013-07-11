Табачник введет карательные санкции за списывание на ВНО
13:59, 11 июля 2013Общество
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Министр образования и науки Дмитрий Табачник считает возможным введение нормы по лишению абитуриентов права на определенное время сдавать внешнее независимое оценивание за списывание.
Табачник позаимствует опыт Франции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Табачник заявил сегодня на пресс-конференции.
«Я обещаю, что в следующем году мы используем опыт Франции, где в отношении тех, у кого были изъяты устройства (позволяющие списывать при тестировании — УНИАН) также будем на несколько лет лишать (возможности сдавать ВНО — УНИАН). Будем советоваться с педагогической общественностью на год или два», - сказал Табачник.
Он отметил, что действующая норма во Франции предполагает лишение права на тестирование на 5 лет за списывание.
В то же время он отметил, что в Украине во время кампании проведения ВНО 529 абитуриентов были остановлены в сдаче тестирования в связи с нарушением процедуры тестирования.
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