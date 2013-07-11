Табачник введет карательные санкции за списывание на ВНО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Табачник заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я обещаю, что в следующем году мы используем опыт Франции, где в отношении тех, у кого были изъяты устройства (позволяющие списывать при тестировании — УНИАН) также будем на несколько лет лишать (возможности сдавать ВНО — УНИАН). Будем советоваться с педагогической общественностью на год или два», - сказал Табачник.

Он отметил, что действующая норма во Франции предполагает лишение права на тестирование на 5 лет за списывание.

В то же время он отметил, что в Украине во время кампании проведения ВНО 529 абитуриентов были остановлены в сдаче тестирования в связи с нарушением процедуры тестирования.